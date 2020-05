Her kan Satans Synagoge gjenoppleves

Pluss

Krigen kom for alvor til Sødalen søndag den 28. april 1940, i form av tyske bombefly. Sødalen er ei grend med flere gårdsbruk, ca. 15 kilometer fra Kyrksæterøra i retning Orkdal. Flyene kom nedover Søvassdalen og skulle bombe den forholdsvis nye brua over Sødalselva, like nedenfor gårdsbrukene. Flere bomber ble sluppet, men brua var like hel etter angrepet. Samme dag ble både Vinjeøra og Kyrksæterøra bombet, med forholdsvis beskjedne materielle skader som resultat. Bombingen var et tiltak mot en mulig engelsk invasjon.