- Det eneste som er sikkert, er at alt er usikkert

KIL/Hemne leverte en utrolig kvalifisering til 1. divisjon gjennom oktober og november i fjor. Det hele toppet seg foran 500 tilskuere i en fullsatt Sodvinhall 23. november. Men det som skulle bli enda et eventyr i 1. divisjon for damelaget, har måtte la vente på seg. Hovedtrener Robert Hundstad forteller at det er en positiv gjeng, men at det er utfordrende å legge til rette for en skikkelig oppkjøring inn mot årets 1. divisjonssesong.