Det er et langt utviklingsarbeid som ligger bak og tidligere pilotprosjekt har fått støtte både fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Pluss

Orkanger-bedriften Washington Mills får 37,2 millioner kroner i støtte fra Enova for å demonstrere en ny industriell prosess for produksjon av høyren silisiumkarbid. Produktet brukes blant annet i elektronikk for el-kjøretøy og annen elektronikk der det er enten høy effekt, frekvens og/eller temperatur.