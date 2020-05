Adonis ble funnet med bare ett øye - røntgen avslørte den grufulle handlingen

Pluss

Det var organisasjonen Potespor i hjertet, som holder til på Kyrksæterøra, som hadde tatt til seg katten den 15. mai. Da hadde de fått tips fra ei dame på Osen om en katt som hadde behov for hjelp. Katta hadde opplevd at eiere hadde flyttet fra ham for mange år siden. Trolig hadde han gått ute i minst sju år.