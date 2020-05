Fikk krisepakke, men går i minus

Pluss

– Folkehøgskolene har vært heldige med at vi fikk krisepakke fra regjeringa. For vår del ble det 984 000 kroner. Vi jobber med regnskapet til elevene nå, slik at det skal få kompensert for at siste del av skoleåret ikke ble som planlagt. Men de beholder lån og stipend fullt ut, og må derfor betale en andel for den tida de ikke har vært her. De skal ha tilbakebetalt for kost og for reiser og opplegg de ikke har fått, og betaler rundt 2000 kroner for de siste to månedene, sier rektor Olav Arntsen.