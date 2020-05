Her får barna lage egen solcellebil

Målet er å vise at naturvitenskap kan være skikkelig gøy.

Pluss

Sommerlab er et forskerkurs som går over fem dager i sommerferien. I løpet av denne uka skal barn i alderen 9 til 12 år utforske naturvitenskapens spennende verden. Målet er å gi barna dypere forståelse for realfagene, noe de vil ha glede av resten av livet.