Deler ut julegaver gjennom hele året

Pluss

Etter mandagens kjøring på Leangen kan man trygt slå fast at den lokale travsporten ikke er koronasyk. Av totalt seks løp, ble det nemlig hele fem lokale vinnere. Og når en i tillegg tar med at Calypso Titan og Tanja Line besatte de to nederste trinnene på seierspallen i det løpet som ikke fikk lokal vinner, må en kunne oppsummere med at mandagens kjøring lignet mer på ei lokalkjøring enn ei regionkjøring.