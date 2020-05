Nærmere 10 000 fulgte Parkliv

Pluss

Lørdag gikk altså Parkliv streaming-festival av stabelen med artister som Bendik Solberg, Trond Helge Johnsen og Arne Hurlen fra Postgirobygget. Fetsivalsjef Daniel Mandal opplyser at det ble registrert 15 000 sidevisninger under festivalen, hvilket betyr at folk klikket seg inn 15 000 ganger.