Hvis noen vet noe om Odin-saken, så kom med det nå!

Men oddsene for at saken skal bli løst, vil stige betraktelig om nye spor dukker opp

Det har gått over 18 måneder siden Odin André Hagen Jacobsen fra Skaun forsvant etter en tur til Trondheim. Saken har siden vært et mysterium, et mysterium som bare vokser. Sporene etter Odin slutter på morgenkvisten den 18 november i 2018. Da ble den da 18 år gamle skauningen observert på flere overvåkningskameraer i Trondheim. Men bilder som kunne ha gitt svaret på hva som skjedde med den unge skauningen, kan ha gått tapt, da politiet drøyde for lenge med å samle inn det som kunne finnes av overvåkningsbilder før fristen for å lagre slikt materiale gikk ut.