Bråsnudde da han ble pappa. Fra lidenskapelig skrenskjører til lidenskapelig stifinner.

Nå bygger 34-åringen turstier i gammelt kulturlandskap istedet for å svi bildekk på bane eller vei. Men om lidenskapen har tatt en helt annen retning, så er den minst like stor. For han tråkker ikke bare opp stier; han setter seg inn i historia, leser bygdebøker, planlegger og får laget turskilt, merker omhyggelig løypene og sørger for at bord og benker blir plassert langs stiene.