Et svært vellykket prosjekt. Nå trykkes boka i nytt opplag

Pluss

Det er redaktør og turentusiast framfor noen, Gerd Bjørseth, strålende fornøyd med.

Spesiell opplevelse

- Ja, vi må kunne kalle det for en suksess at 500 bøker som kom for salg i september 2019, allerede er utsolgt, sier Bjørseth som håper at flere hyttefolk, hitterværinger og folk fra Orkland vil kjøpe boka.

Hun vet nemlig at det fortsatt er mange hyttefolk som ikke har sikret seg boka. Nå har de sjansen. Det er noe med den helt spesielle følelsen når du en solskinnsdag kommer opp på fjellet fra kysten og vandrer i et helt annet landskap enn det du er vant til fra innlandet.

- Og så får du den utsikten på toppen, sier Bjørseth.

Ekstra stas

Det var ekstra stas å få gitt ut denne boka før kommunesammenslåinga høsten 2019 da Snillfjord gikk inn i historia som egen kommune. Ekstra spesielt er det ettersom Snillfjord ble delt i tre og gikk til Heim, Orkland og Hitra.

Gerd Bjørseth, som har stått i spissen for boka, og også kjentmannspostene i Snillfjord gjennom 20 år, er godt fornøyd med boka. Hun synes også det var stas at boka ble omtalt i trønderradioen hvor blant annet de flotte bildene og den vakre snillfjordsnaturen ble framhevet.

Stort spenn

Gjennom 20 er det blitt hele 200 turer gjennom kjentmannspostene. Alle disse kunne selvsagt ikke få plass i boka, derfor er det foretatt et nøye utvalg av 40 turer som har et stor spenn fra de korte, lette turene,til de lengre turene som krever mer tid og kanskje også litt mer fysisk form. I tillegg til bilder og omtale, er det med kart, turbeskrivelser og cirka tidsbruk.

- Vi har fått tilbakemeldinger fra folk om at de får lyst til å dra ut på tur etter å ha lest boka, sier Bjørseth som har vært påpasselig med å fordele turene utover hele gamlekommunen Snillfjord.

- Helt bevisst har vi lagt lite turer der det nå kommer vindmøller, sier Bjørseth.

Blir aldri lei

Selv har hun gått alle turene flere ganger, og opplever at hun aldri blir lei av den spesielle kystnaturen som veksler mellom fjord og fjell, og som byr på fantastiske utsiktsmuligheter.

Selv om hun er nesten like glad i alle turene, holder hun en knapp på tur nummer 14 i boka som heter Vikafjellet.

- Det er Ikke så lang tur, men den byr på flott utsikt utover mot Hemnfjorden og Hitra, sier hun.