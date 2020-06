Åpner mandag: Har bygget ut for flere millioner og er tredje størst i landet

Pluss

I forbindelse med utbyggingen av Orklandbadet kom det i november frem at kommunen skulle kjøpe Klatrehallen og utvide den. Klatrehallen som ble reist i 2013 hadde en kostnadsramme på nærmere 14 millioner kroner. Kommunen endte opp med å betale bare 600 000 kroner for hallen, noe som gjorde at Orkla Fjellsportsklubb som eide hallen, fikk innfridd det resterende lånet de hadde på hallen. Kommunen kjøpte selve bygget, men det er fjellsportsklubben som eier inventaret og veggene.