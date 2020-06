Solgte huset for å komme hjem

Pluss

— Vi kom kjørende ned en bratt snøskavl da den fremste trekkhunden, Kaos, forsvant foran øynene på oss. Da jeg gikk frem for å se hva som hadde skjedd, så jeg Kaos sprelle i løse lufta med 30 meter under seg. Det eneste som gjorde at han ikke falt ned, var båndet som holdt de fire hundene sammen. Jeg måtte bare heise han opp igjen, og han tok det med godt mot, humrer Barstad.