- Det ble øl i stedet for Porsche

Pluss

Navn: Bjørn Håvard Solem

Bor: Hemnevegen, Fannrem

Jobber med: Daglig leder og eneste ansatte i Arkon Event

Du startet firmaet ditt, Arkon Event, i forbindelse med Storåsfestivalen i 2005. Hva driver firmaet med?

– Vi leverer akkrediteringstjenester til arrangement og lager datasystemer for å holde orden på personer som deltar på store arrangement, for eksempel konferanser og festivaler.

Hvordan har våren vært – i ei tid der alle slike arrangement har stoppet opp?

– I løpet av året har vi vanligvis oppdrag ved rundt 100 festivaler og 30 – 40 konferanser. Nå er det ingen aktivitet og null omsetning.

Hvordan håndterer du det?

– Jeg har permittert meg selv i 80 prosent. Vi tilhører en bransje som ble rammet med én gang, og er kanskje blant dem som åpner sist. Det er mange i min bransje som ikke ser for seg inntekter før i 2021.

Har du kunnet søke på krisepakker?

– Det er ingen pakker som har truffet på det jeg holder på med, så jeg har ikke fått noen kompensasjon. Den siste tida har vi gått politisk til verks, og jeg er blitt talsperson for leverandørbransjen til arrangement.

Er det noe respons å få hos politikerne?

– Det er ikke så mange som har tenkt på oss, og som har vært klar over at vi faller utenfor. Men jeg har hatt møter med trønderbenken på Stortinget, og vi gir ikke opp.

Hva gjør du akkurat nå?

– Jeg skriver forslag til forskrifter som jeg skal sende til departementet. Det omhandler støtten som skal gis til arrangører, men som i utgangspunktet ikke treffer min bransje. Jeg jobber med å forsøke å påvirke.

Hva serverer du når du har venner på besøk?

– Det blir stort pizza eller sushi.

Hvor drar du helst på ferie?

– Vi reiser gjerne nordover. Samboeren min kommer fra Mo i Rana.

Hva leser du?

– I det siste har det blitt mest stortingsproposisjoner og forskrifter. Med en familie på seks er det ikke så mye tid til å gå inn i skjønnlitteraturen. Men jeg får litt tid til å utøve min nye hobby, som er ølbrygging. Det er kjempeartig. Jeg starta for et års tid siden, da 40-årskrisa slo inn. Det ble øl i stedet for Porsche.

Hvorfor bor du der du bor?

– Jeg flyttet tilbake til plassen der jeg vokste opp. Det er en fin plass for ungene å vokse opp.

Din favorittpolitiker?

– I den siste tida har jeg blitt veldig imponert over Guri Melby som gikk inn i en ministerpost i ei vanskelig tid. Og så vil jeg gi honnør til Jorodd Asphjell som har tatt tak i saken min og brakt den inn til Stortinget.

Hva opptar deg for tida?

– Det er bransjen min si framtid. Jeg savner veldig å ha de møteplassene jeg er vant til å ferdes i. Hadde det vært normalt nå, hadde jeg vært på Festspillene i Nord-Norge i Harstad.

Hvis du skulle valgt en annen jobb, hva ville du jobbet med da?

– Jeg startet karrieren min som elektrotekniker, og jobbet noen år sammen med Moser-paret i Trondheim. Så jeg var med og utførte forsøkene som etter hvert ga Nobel-prisen. Jeg hadde sikkert fortsatt der om jeg ikke hadde fått den ideen jeg fikk på Storåsfestivalen.