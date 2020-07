Satte ny løyperekord på Våttån Opp

Pluss

Det populære motbakkeløpet, Våttan Opp, har blitt arrangert på en litt annen måte enn vanlig. Vanligvis sliter hundrevis av trimmere og konkurranseløpere seg opp de 400 høydemeter i løpet av knappe fire kilometer en dag sent i mai, men i år har Våttan opp blitt arrangert over hele juni - som et virtuelt sololøp.