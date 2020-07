Nøktern motstand, men det gjør vondt langt inn i sjela

Pluss

Arbeidsfolket i Geitfjellet vindpark synes det er merkelig at de får jobbe i fred uten å bli forstyrret av aksjonister nå som de er i ferd med å bygge 43 vindturbiner i vindparken som er en av seks vindparker til Fosen Vind. At de 180 arbeiderne får arbeidsro fra aksjonister, betyr ikke at det ikke er motstand mot vindparken. Det betyr derimot at vindkraftmotstanderne bruker andre kanaler og andre virkemiddel for å nå fram med informasjon, kunnskap og motstand mot det de mener er hærverk mot norsk natur.