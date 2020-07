Det må også betales for el-biler

Pluss

Som et virkemiddel for å få opp andelen el-biler, ble el-bilene blant annet fritatt for bompenger da denne typer nullutslippsbiler ble lansert. Målet helliger middelet, er et ordtak, og i denne sammenhengen var målet å få opp andelen med el-biler og nullutslippsbiler da det gagner miljøet.