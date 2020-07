Høyt henger den, og kanskje bærer den frukter også: «Glamping» er den nye formen for campingliv

Pluss

Kokong kalles den, og henger mellom trærne i et skogholt like ved gården, som lokalt er kjent under navnet «Steina» på Holla, ca. 3 kilometer fra Kyrksæterøra sentrum. Kokongen minner om en ufo fra verdensrommet, som har nødlandet i trekronene. Navnet beskriver imidlertid hylsteret som sommerfugllarver spinner seg inn i, før de blir til sommerfugler.