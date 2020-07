Løypa er kontrollmålt og godkjent

Pluss

Onsdag 12. august arrangeres Orkland Energimila for femte gang.

I 2015 tok Thor Zevgren initiativ til å få til et gateløp på Orkanger. Eiendomsmegleren hadde lenge hatt et ønske om å få til et løp i Orkangers gater. Og da han fikk med seg Orkdal Energi på laget den gang, ble det en realitet.

Løpet starter i idrettsparken. Derfra går løypa over brua ved Hamos, deretter langs elva opp til gamle Gjølme bru og inn til idrettsparken igjen. De som løper ti kilometer, løper denne runden to ganger.

Kontrollmålt

Gateløpet ble arrangert tre år på rad, før det i 2018 ikke ble noe av. Orkanger IF plukket i fjor opp hansken igjen, og da stilte blant annet over 220 løpere i konkurranseklassen (tidtaking).

Onsdag 5. august er det klart for femte utgave av løpet. Løypa går akkurat som før i flatt terreng. Den er ifølge arrangøren kontrollmålt og godkjent av kondis.

Smittevernregler

De ulike klassene er inndelt i konkurranse 5 km damer/herrer, konkurranse 10 km damer/herrer, og trimklasse.

I konkurranseklassen er det kun tillatt med forhåndspåmelding. Og i tråd med smittevernreglene (Covid-19) vil det bli maks 25 løpere per heat.

Det blir heller ingen ordinær premieutdeling, men pengepremier til de tre beste for begge kjønn på 5 og 10 km.