Til finalen i NM og uttatt til storløp i Tyskland

Marius Svorkås, fra Svorkbygda, driver med bilsporten drifting. I mars fortalte han i et intervju til avisa Sør-Trøndelag at han hadde kjøpt drømmebilen da han investerte i en 2008-modell BMW E92 M3 med 850 hestekrefter, ombygd for å kjøres i drifting. Nå skulle han satse, og foran årets sesong har han vært veldig spent

Konkurrerte mot Norges beste driftere

– Det har gått over all forventning. Dette er en bil som passer meg og min kjørestil kjempebra. Veldig artig. Når jeg får litt mer setetid og trening har jeg tro på at jeg kan gjøre det bra, sier Marius.

Helga 3.-5. juli ble det avholdt NM i drifting på Vinstra. Arrangementet gikk av stabelen uten publikum, men med livestream. Fra Berserk Racing, Orkland, deltok Ole Peter Vatn i tillegg til Marius.

– Jeg fikk ei treningsøkt med nybilen før NM, og den gikk greit. Under kvalifiseringa knota jeg litt i starten. Det var en veldig teknisk krevende bane, og jeg brukte noen runder på å kjøre meg inn. Første kvalifiseringsrunde fikk jeg overtenning, mens runde to gikk noenlunde bra, og jeg var en av 32 som gikk videre til finalen, forteller Marius og legger til at han var kjempefornøyd.

– Ja jeg jubla da. Det er første gang jeg deltar i en nasjonal konkurranse, og her kjørte jeg pro-klassen mot Norges beste driftere.

For Ole Peter Vatn gikk dessverre ikke like bra. På grunn av en krasj siste treningsdag var han var oppe hele natten for å fikse bilen før kvalifiseringen. Den ble ikke bra nok, og han gikk ikke videre til finalen.

Det holdt nesten

Finalerundene ble kjørt i kraftig regnvær.

– Jeg har aldri prøvd bilen på våt bane, og rett før målstreken i andre runde traff jeg et glatt parti og fikk en snurr. Første runde kjørte jeg ”chaserun”, som vil si at jeg lå i hælene på den andre bilen. Jeg har aldri kjørt så bra. Etter på kjørte jeg ”leadrun” som vil si at jeg lå først. Det gikk også bra, og dommerne sa at jeg hadde gått videre hvis det ikke var for sladden før målstreken.

Han er uansett glad for å ha nådd målet, som var finaleplass, og sier at det ville vært bonus om han kom videre derfra.

Bredsladdkonkurranse

Etter overstått NM og service på bilene, vendte de blikket mot Gatebil på Rudskogen som ble arrangert sist helg. Her deltok også flere fra klubben deres.

– Nesten alle fra Berserk Racing deltok i helga. Ole Peter og jeg håpet å kvalifisere oss til topp 20 på bredsladdkonkurransen, mens resten var med mest for gøy.

I alt var det 160 biler påmeldt. Ikke alle gikk videre til konkurransen, og fra Berserk var det kun Ole Peter Vatn som kvalifiserte seg.

– Han kjørte kjempebra, og av de 75 som kvalifiserte seg så ble han nummer fire totalt i finalen. Det er han veldig godt fornøyd med, forteller Marius, som selv fikk tekniske problemer.

Fredag gikk clutchen og lørdag havarerte differensialen på bilen hans.

– Under kvalifiseringa trakk ikke bilen som den skulle, gnistskura sto og det var mange ulyder. Jeg prøvde likevel å gjennomføre, men det gikk ikke. Veldig kjedelig at det skjedde i kvalifiseringa.

Resten av medlemmene i klubben havarerte under frikjøringa og gikk ikke videre til kvalifiseringa.

Storløp i Tyskland i 2021

Marius og Ole Peter opplevde tidlig i sommer å bli trukket ut til Iron Drift King. Dette er et løp som henger høyt for driftere i hele verden, og avholdes hvert år i september i Tyskland.

– Vi sendte søknad, men forventet ikke å bli plukket ut. På bakgrunn av kjøreferdighetene vi viste på innleggene våre på Instagram fikk vi mail med invitasjon. Da ble det jubel! Det er veldig stort.

De er altså to av 100 driftere fra hele verden som ble plukket ut.

– Markus Furuberg fra Frøya er den eneste jeg vet av i Midt-Norge som tidligere er plukket ut. Han ble også plukket ut nå.

På grunn av koronaen ble årets løp flyttet til 2021, og alle tre som er plukket ut fra Midt-Norge får delta da.