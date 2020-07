Detter er uhyrlig. Hvor krenket kan vi bli?

Pluss

Etter å ha spist brødskiva ved kjøkkenbenken hjemme i flere måneder, var det forløsende å pakke brødskivene i matpapir og ta dem med på kjøreturen til Orkanger og spise brødskivene med svett ost sammen med gode kolleger med beisk traktekaffe til. Å spise sammen med andre, kan ikke framsnakkes nok. Det fører gjerne til både gode samtaler og opphetede diskusjoner om så mangt; alt fra sure sokker, en irriterende amerikansk president, drømmen om lottomillionen til matvaner og det verste vi noen gang har spist. Siste temaet er jo genialt å ta opp i matpausen.

Les også: Denne gangen gikk jeg fullstendig på trynet

Noen liker faren og noen liker sønnen. Noen liker biffen godt stekt, mens andre liker den rød og blodig. Noen kan ikke fordra sushi, mens andre elsker alt som er rått og mest mulig naturlig. Noen spiser kaninen som har vært hele familien sin kjæledegge, mens andre ikke spiser rådyr eller kalvekjøtt, da dyra er så søte og har så vakre øyne. Hestefolket rundt bordet vil ha seg frabedt all spekepølse med spor av hest i seg. En lite vakker dag kan de nemlig risikere å sette tennene i sin egen vakre hingst. Måtte gud forby. Da spiser vi heller rotter og mus eller katta til naboen.

Likevel tar det kaka når ei avis bruker spalteplass på en svært så krenket kvinne som fikk feil protein i vegetarwrapen sin. Feil protein i form av ei skive bacon. Du kan miste mål og mæle av mindre. En slik tragedie er uhørt. Hvordan kan det være mulig at ei skive bacon på et kjøkken, forviller seg inn blant grønnsaker som befinner seg på samme kjøkkenet. Det er ikke bare uhørt. Det er forkastelig, kvalmt og så skrekkelig at avisa må ty til krigstyper for å fortelle om denne skrekkhistorien som rammer ei uskyldig kvinne.

Les også: Manglende evne til å skjemmes

Heldigvis var det ingen som døde: heller ikke kvinnen. Ikke ble hun syk heller, bortsett fra at hun trolig fikk en alvorlig psykisk knekk som vanskelig lar seg reparere. Hun ble ganske enkelt proteinkrenket. Å sette tennene i ei skive bacon, eller feil protein som det står omtalt, etter 10 års fravær fra slike uhyrligheter, er så alvorlig at noen må legge seg langflate og be om unnskyldning.

At baconet kommer fra en gris fra en eller annen gård et eller annet sted i landet, gjør ikke saken bedre. Grisen gikk der trolig sammen med kameratene sine og ante fred og ingen fare, da den ble tauet inn i bilen og sendt til slakteriet for å bli bacon. At denne puslete baconbiten kom på ville veier blant grønnsaker, må få etterspill. Nå må aksjonistene mot kjøtt, kjenne sin besøkelsestid. Det er så mye mer å kjempe mot på vår moder jord, enn bare vindturbiner.