- Folk har godt av å komme seg ut og flire litt nå

Hvordan har denne uka vært?

- Den har vært veldig intens, men jeg har fått brukt den godt. Hver morgen har jeg stått opp klokka seks og brukt formiddagen til å leke med min ni måneder gamle datter ettersom jeg har foreldrepermisjon. På ettermiddag og kveld har jeg vært i Wesselgården.

Du laget din sjuende teaterforestilling i Wesselgården. Hva blir den neste?

- Jeg har allerede begynt å tenke på det. Det blir noe innen musikal. Kanskje en Disneymusikal som jeg helt sikkert tror vil passe i Wesselgården. Det blir musikk og humor - hvis verden består da. Det er jo så mye som skjer med korona og alt.

Du er utdannet innen teater, men jobber i forsikring. Hvordan kan du forklare det?

- Jeg jobbet frilans som skuespiller og reiste land og strand rundt i Norge noen år, og hadde også en to-tre måneders periode i Århus. Jeg bodde i koffert i fire år, og økonomien ble så som så. Plutselig så jeg en annonse i lokalavisa om ledig stilling som forsikringsrådgiver i Hemne. Jeg kunne ingen ting om forsikring, men nysgjerrig som jeg er, så leste jeg meg opp, og i november 2017 fikk jeg helstilling ved Gjensidige forsikring Hemne.

Mens andre har avlyst kulturforestillinger denne koronasommeren, så arrangerer dere. Hvorfor?

- Mye av grunnen er at vi så muligheten for å sette opp samme forestilling som i fjor. Det ville bli kortere tid til å øve opp, og vi hadde alle ressursene klare. Hvis det skulle komme nytt koronautbrudd, ville vi ikke få så stort økonomisk tap. Vi følte også at når det var så mange som kjørte avlysninger av forståelig grunner, så kjente vi på ansvaret for å arrangere.

Hvorfor begynte du med teater?

- Jeg var litt spellemannsfigur i barneskolen, mens jeg på ungdomsskolen var jeg noe av det stilleste som fantes. Men jeg var med på Hemnerevyen og russerevy, og så ble det drama og teater på NTNU, og så ballet det bare på seg.

Hva må til for at du skal kunne jobbe med teater på heltid?

- Egentlig synes jeg at jeg har det kjempefint akkurat nå. Det er veldig godt å ha en helt annen jobb. Å jobbe med forsikring er ikke det artigste i verden hver eneste dag, men jeg liker bredden jeg har mellom hobby og arbeid

Hvorfor skal folk komme til Wesselgården i dag?

- Rett og slett for at nå har de muligheten til å sitte og flire i en og en halv time. Regner det, så regner jeg med at de har regnklær. Det er ganske lenge siden at folk har vært på kulturarrangement, så de har kanskje godt av å komme seg ut. Det er ei veldig god forestilling som fortjener publikum. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger så langt.

Hva leser du for tida?

- Potensielle manus til neste år. Det går mye i Disney for tida. Og det er artig det.

Hva gjør du i helga bortsett fra at du spiller teater på lørdag?

- På søndag skal vi rydde opp. Vi er ikke ferdige før vi har vasket opp. Så blir det ferie og biltur nordover til Beiarn hvor mor mi har hytte.

Hva opptar deg mest akkurat nå?

- Jeg har filosofert litt omkring hvordan folk snakker om hverandre på. Vi er så opptatte av å angripe folk at vi glemmer det vi holder på med. Vi må bli litt dyktigere på å framsnakke hverandre. Vi glemmer det litt innimellom, synes jeg.