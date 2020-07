- Slik kan vi ikke behandle norsk natur

Pluss

Navn: Finn Hoff

Bor: Songmoen ved Gangåsvatnet

Jobber med: Pensjonert bonde

Hva gjør du akkurat nå?

– Jeg drikker kaffe. Jeg skal en tur nedi bygda med Britts plenklipper, den har mista framdrifta.

Hva serverer du når du har venner på besøk?

– Da er det vanligvis noe med vilt – elg eller hjort fra jaktlaget. Jeg er med på jakt hver høst. Vi har fryseren full av vilt, så man må prøve å bli kvitt det.

Du har pensjonert deg fra politikken. Savner du å være med?

– Av og til gjør jeg det, men av og til er jeg glad jeg ikke er med også.

Som når?

– Det å være med å ha ansvar under pandemien – når det er ting man ikke vet utfallet av – er det stort ansvar å være politiker.

Har du noen råd til politikerne?

– Nei, jeg har ikke noe behov for å være syvende far i huset. Jeg synes de gjør det bra.

Orkdal Ap opplevde i forrige periode en splittelse ved at sentrale politikere gikk ut. Dine tanker om det?

– Når avstanden i politisk syn blir for stor, er det naturlig at man finner seg en annen arena.

Mange mente tidligere at Ap har vært orkangerdominert. Er dette historie nå?

– Ja, det var en av målsettingene mine da jeg ble med igjen for fem år siden, for jeg mente det var en uheldig sak for Ap – og det forhindret at partiet ble med i posisjon. Nå er partiet tilbake i posisjon for første gang på svært lenge, og det er viktig. I politikk er det viktig å ha innflytelse. Direkte innflytelse får man bare i posisjon.

Hvor drar du helst på ferie?

– Vi har de siste årene vært med datterens familie på ferie, og i år skulle vi til England, kanaløyene, Normandie og til slutt til Paris. Men det ble det jo ikke noe av. Det blir Trøndelag i stedet. Søndag var vi på Frosta og Tautra, det var veldig flott på Tautra. Ellers blir det mye turer i nærområdet.

Du har i mange år vært en av ildsjelene for naturreservatet Grytdalen, som Songlia er en del av. Hvorfor er dette et område folk bør oppsøke?

– Fordi det er litt annerledes. Man kommer ikke dit med bil, man må gå til fots. Det blir en egen ro. Det er så stort, 80 000 mål, så man treffer lite folk. Området er svært lite berørt, og man vil se trær som sikkert er 500 år gamle, og det er et rikt dyreliv. Nå begynner det å bli fine turstier også, og det virker som om det er flere og flere som elsker dette området.

Hva leser du?

– Jeg, Per Snekvik og Steve Halsetrønning kommer snart med bok som heter Kattuggelfolket. Den er sendt til trykk nå, så den siste tida har jeg lest gjennom den mange ganger for å sikre at alt blir riktig.

Din favorittpolitiker?

– Jeg arbeidet mye sammen med Trude Tevik Gulbrandsen. Jeg synes hun har gjort en god jobb for Arbeiderpartiet.

Hva opptar deg for tida?

– Jeg lar meg irritere litt over at mange ikke forstår alvoret ved pandemien. Når 15 000 stiller seg opp i Oslo sentrum for å demonstrere mot politivold i USA, vitner det om manglende forståelse for alvoret. Og det andre jeg er litt opptatt av for tida, er vindmøller. Jeg håper og tror at det ikke blir bygd nye vindmølleparker i regionen vår. Jeg husker jeg var med på befaring på Geitfjellet da de hadde startet opp, og da tenkte jeg: Slik kan vi ikke behandle norsk natur.