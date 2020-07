- Jeg skal ikke stemme Ap før han er tilbake i partitoppen

Pluss

Navn: Torkil Steinshaug

Bor: Blåsmo, Fannrem

Jobber med: Uføretrygdet, jobbet tidligere som rørlegger

Hva gjør du akkurat nå?

– Jeg har kjørt ungene på Orklandbadet. Nå sitter jeg utenfor Oti og venter på kjerringa. Hun er inne og kjøper støvsuger. Jeg vil helst ikke inn på butikk. Jeg er ingen shopper.

Hva serverer du når du har venner på besøk?

– Det kan være taco, pizza eller biff. Jeg liker å lage mat.

Hvor drar du helst på ferie?

– Tyrkia. Vi har ferieleilighet i Side i Tyrkia.

Har du vært der i sommer?

– Nei, man kan ikke reise noe sted. I alle fall ikke jeg. Jeg måtte slutte med medisinen min på grunn av koronaen. Jeg tar cellegift mot Bekhterevs, og denne medisinen reduserer immunforsvaret. Det betyr at jeg er spesielt utsatt for å bli syk, så jeg er veldig nøye med smittevernreglene.

Hva leser du?

– Trav- og galoppnytt.

Hvorfor bor du der du bor?

– Det er heimplassen min. Jeg har bodd på Blåsmo i hele mitt liv, jeg kjøpte huset av mora mi.

Hva gjør du på fritida?

– Jeg har mye fritid i og med at jeg er uføretrygda, og storparten av tida går med til å trene hester. Men jeg må gjøre alt i mitt eget tempo for å ta hensyn til sykdommen. Jeg har smerter hele tida.

Din favorittpolitiker?

– Det er Trond Giske. Jeg skal ikke stemme Arbeiderpartiet før han er tilbake i toppen. Han er den beste Ap har, og partiet taper på at han ikke er med i partitoppen.

Hva opptar deg for tida?

– Det er ungene mine.

Hvordan holder du deg i form?

– Vi går mye. Uten at jeg kan skryte av at vi er fjellgeiter.

Favoritt-turmålet ditt?

– Elgshøgda. Dit går jeg både sommer og vinter.

Noe du drømmer om å få gjort i livet ditt?

– Det jeg drømmer om, er at jeg er såpass frisk når ungene vokser til, at jeg kan flytte dit det er varmt om vinteren. For da slipper jeg smertene. Det tenker jeg på hver dag.

Hvis du skulle reist bort for ett år, hva ville du savne mest?

– Ungene mine.

Hva angrer du mest på?

– Mye. Men det kan ikke stå i avisa.