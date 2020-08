- Det er så mye som feiler meg at jeg helst ikke bør få koronaviruset

Pluss

Navn: Ole Elling Aarvik

Bor: Buvika

Jobber med: Er ikke i jobb.





Hva gjør du akkurat nå?

- Jeg sitter og drikker kaffe sammen en kompis på arbeid til han.

Hva serverer du når du har venner på besøk?

- Det må bli en Budweiser det.

Du lager ikke noe mat altså?

- Ikke jeg nei.

Hvor drar du helst på ferie?

- Da går turen helst til Amerika. Man må støtte opp om Donald Trump vet du.

Tror du Trump vinner valget til høsten?

- Det er jeg helt sikker på.

Hva leser du?

- Jeg har lest en bok i mitt liv og det er Veien til førerkortet.

Hvorfor bor du der du bor?

- Grunnen er vel at jeg er født og oppvokst her. Men det er ingen som skulle bodd her oppe i iskanten. Vi skulle bodd i Miami.

Hva gjør du på fritida?

- Jeg holder for det meste på med bilene og båtene mine.

Har du mange biler?

- Jeg har ikke så mange biler akkurat nå. Det er vel snakk om en 7-8 biler.

Det er vel mer enn de fleste har. Har du en favoritt?

- Det er nok Ferrari som ligger hjertet nærmest. Jeg har en Ferrari Scaglietti 612 og Ferrari California.

Din favorittpolitiker?

- Det er Carl I. Hagen. Han sier det han mener. Nå ser det ut som han er på vei inn i politikken igjen også. Jeg har også sansen for Sylvi Listhaug.

Hva opptar deg for tida?

- Det er så mye som feiler meg at jeg har fått beskjed om at jeg helst ikke bør få koronaviruset. Det er jo noe jeg tenker på og som opptar meg så jeg har holdt meg stort sett hjemme hele denne perioden vi nå har vært i gjennom.

Hvordan holder du deg i form?

- Nå flire dem som sitter rundt meg her. Den lille trimmen jeg har nå er sykling, men det er dessverre altfor lite.

Favoritt-turmålet ditt?

- Jeg bruker å være på Daytona 500 i februar. Det er liksom det beste jeg kan gjøre.

Noe du drømmer om å få gjort i livet ditt?

- Jeg har gjort alt jeg har drømt om.

Hvis du skulle reist bort for ett år, hva ville du savne mest?

- Det er vel venner og kjente jeg ville savnet mest.

Hva angrer du mest på?

- Det kan jeg ikke svare på.