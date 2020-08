- Årets sesong er terningkast fem

Vi gjør alt vi kan for at fiskesesongen også de neste åra skal pågå fra 1. juni til ut august måned.

Pluss

Rune Krogdahl, daglig leder i Orkla fellesforvaltning omtaler årets laksesesong som «over all forventning». Samtidig jobbes det knallhardt for å unngå at sesongen de neste fem åra blir redusert med to uker.