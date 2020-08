Dette er blitt en ny trend. Tuva har skapt sitt eget jungelhjem

Pluss

I mai flyttet Tuva Wiggen Mo (27) fra ei leilighet på 65 kvadratmeter i Trondheim til et 300 kvadratmeter stort hus på Løkken. Her kan hun boltre seg med alle grønnplantene sine, stiklingene og kaktusene, uten at hun og samboeren Odin får følelsen av å miste pusten.