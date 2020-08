– Kjærligheten har gitt meg et nytt liv

Pluss

– Jeg har fått et nytt liv etter at jeg traff Tordis. Vi var enke og enkemann da vi møttes i 2017, ble hodestups forelsket og giftet oss i fjor. Det er helt fantastisk å få en slik gave i min alder. 78 år gammel er jeg blitt, og livet har fått en herlig ny giv – som blant annet har ført til at jeg har samlet mange av diktene mine i ei diktsamling, samt skrevet noen nye dikt, forteller en strålende opplagt Paul Tokle.