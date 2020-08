Kun to personer løste billett på Orkland kino søndag

Pluss

Filmen Barn fikk tidligere i sommer hele ni Amanda-priser, blant annet for beste regi, beste manus, beste kinofilm, beste hovedroller både mannlig og kvinnelig. Men folk gikk aldeles ikke mann av huse for å se den beste norske spillefilmen som ble laget i fjor.

Høy kvalitet

For det var nemlig en fjorårets film Orkland kino valgte å sette opp nå som kinosesongen startet opp igjen etter å ha vært stengt siden mars som følge av koronapandemien.

- Som følge av Amanda prisutdelinga tenkte jeg dette var en film som var verdt å sette opp, sier kulturformidler Arne Fagerholt.

Samtidig vet han at filmer av høy kvalitet, vanligvis ikke er de filmene folk går mann av huse for å se. Og det er ikke unikt for Orkland kino. Det er noe som gjelder alle norske kinoer.

- Da Barn ble lansert høsten 2019, ble den sett av bare 20 000 i hele Norge. Og det er ikke mye, sier Fagerholt.

Stort gap

Han tror det er ulike årsaker til at det var så lite publikum på søndagens film ved Orkland kino. For det første var det feil dato i annonsen.

- Det sto torsdag 23. august; altså feil dag, men riktig dato, sier Fagerholt.

Ellers tror han at det lave besøket også skyldes frykten for korona, og at det var første dag kinoen var åpen siden mars. I tillegg regner han ikke filmen som noen publikumsmagnet, selv om den er aldri så mye prisbelønnet.

- Det er en utfordring å få folk til å komme og se filmer med seriøst innhold. Det er et stort gap mellom det som filmkritikerne liker, og det folk går og ser. Hva det sier om filminteressen, at bare to personer kommer for å se en film som har fått ni Amanda-priser, kan en tolke selv, sier Fagerholt.

Ser det kjente

Nå er derimot kinosesongen i gang igjen, og torsdag og søndag denne uka vises den amerikanske actionfilmen Tenet og barnefilmen Knerten og sjøormen.

- Snittbesøket ved Orkland kino er på 55 publikummere. Filmene som har høyest besøk hos oss, er barnefilmene og storfilmene som blant annet Kongens nei, sier Fagerholt som registrerer at det samme gjelder både kino og teater og konserter; nemlig at folk gjerne går og ser det de vet hva er. De tar sjelden sjansen på noe annet.

Slik blir det heller aldri overskudd av å drive kino; heller ikke i Orkland.

- Vi har kommunalt tilskudd for å drive kino, slår Arne Fagerholt fast som forteller at han har fått forespørsel om det er mulig å sette opp filmen Barn på nytt.

Det er det dessverre ikke, men det tyder på at det i alle fall noen som har innsett at de har gått glipp av noe.