Ei natt her nyleg vakna eg frå ein koseleg draum. Nei da, det handla verken om kåte kvinnfolk eller full pott i lotto. Fullt så triveleg var det ikkje. Eg drøymde berre at eg hadde skrive og senda frå meg eit meste leseverdig Øyeblikk. Ferdig med det, og glad vart eg. Det er nok som heng utover lell og skulle vore gjort i går eller veka før. Men hakk i hæl med ønskedraumen følgde eit nattsvart mareritt: Eg hadde slett ikkje skrive noko Øyeblikk, men lagt det på ein lur plass i hjernen og gløymd heile sulamitten. Eg burde skjønt det, for sanndraumt har eg aldri vore.