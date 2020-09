Kjøpte ny gravstein da han fant grava slettet og gravsteinen var borte

Pluss

Tirsdag 1. september var Leif Johan Grefstad, opprinnelig fra Meldal, og nå bosatt i Skaun, ved Meldal kirkegård for å reise en ny gravstein på grava til den tidligere presten Olav Olsen og søstera hans, Inga. Gravsteinen har Grefstad selv betalt, og han betaler også festeavgift for gravstedet. Han synes lite om at gravstedet ble fjernet uten noe forvarsel på forhånd. Riktignok etterlot ikke Olav Olsen seg noen familie, men ifølge Grefstad, hadde han mange venner i Meldal. Selv var han en av dem.

Omgjengelig prest

Det var 18. mai i år at Leif Johan Grefstad var på kirkegården sammen med mora si, for å stelle grava til faren, Jostein Magne Grefstad, som var kirketjener ved Meldal kirke. Som kirketjener hadde han mye omgang med presten Olav Olsen, som var prest i Meldal fra 1967 til 1977.

- Olav Olsen var en veldig omgjengelig og godt likt prest. Han hadde god tone med ungdommene, forteller Leif Johan Grefstad som minnes presten Olsen syklende i badebukse med ei flagrende hawaiiskjorte på veg til bading.

Han husker også at ungdommene titt og ofte var samlet på prestegården hos Olsen.

- Blant oss ungdommene gikk han under navnet Don. Når han kom inn på kafeen i Meldal, så var det Hei, Don, forteller Grefstad.

Presten var hyppig på besøk hjemme hos kirketjener Grefstad hvor han titt og ofte spiste kveldsmat. Grefstad husker også søstera Inga, som også var enslig, og som ei tid var husholderske hos broren, før hun ble syk og flyttet på sykehjem i Trondheim. Da hun døde i 1980, ble hun gravlagt ved Meldal kirkegård, og Olav Olsen ble lagt i samme grav da han døde 6. juli i 1987.

Oppriktig lei seg

Da Leif Johan Grefstad oppdaget at gravsteinen var borte, undersøkte han saken og fant ut at grava ble slettet og gravsteinen fjernet 4. september i 2019. Grefstad fikk opplyst at Olsen selv hadde satt av noen penger til gravstedet, mens kirkekontoret i Meldal senere hadde tatt ansvar for gravstedet i noen år.

- Uansett burde sletting av gravstedet vært varslet på forhånd, ved å henge et varsel på steinen om at gravstedet var i ferd med å bli fjernet, mener Grefstad som ble oppriktig lei seg da han oppdaget at gravminnet til gamlepresten var borte.

- Olav Olsen var en person som sto oss nær. Selv om vi ikke var i slekt, så er minnene der, sier Grefstad som var fast bestemt på at gravstedet skulle bestå, og derfor sørget for ny gravstein.

Fellesrådet var ansvarlig

Noralf Ljøkjel, som er ansvarlig for kirkebygg og gravplasser i Orkland kommune, bekrefter at det var ingen som sto ansvarlig for gravstedet etter Olav Olsen, og at fellesrådet av den grunn hadde tatt seg av gravstedet. Av den grunn var det heller ikke betalt festeavgift.

- Ettersom fellesrådet var ansvarlig for gravstedet, var det heller ikke naturlig å varsle om at grava ble slettet, da det ikke var noen som kunne varsles, sier Ljøkjel.

Når det gjelder gravsted, betales det ikke for de første 20 åra. Etter den tid betales det festeavgift. I tilfeller det ikke finnes informasjon om hvem som er fester av gravstedet, henges det ifølge Ljøkjel opp varsel om at gravstedet blir fjernet.

I forbindelse med gravstedet til Inga og Olav Olsen, mener Ljøkjel det ikke var aktuelt med et slikt varsel da det var fellesrådet som hadde vært ansvarlig for gravstedet i 32 år; altså 12 år over frigravtida.

Strukket seg langt

Ljøkjel bekrefter at han ble kontaktet av Grefstad som ønsket å sette opp ny gravstein, og også betale festeavgift for gravstedet.

- Selv om det ikke er vanlig, fikk han tillatelse til å opprette grava igjen, ettersom det var så sterke følelser rundt dette. Vi ønsker å være fleksible da det tross alt er mennesker vi jobber med, sier Ljøkjel.

Han forteller at de vanligvis lar steinene stå ett års tid etter at graver blir slettet, noe som altså ikke var tilfellet her.

- Det er jo en viss risiko for at graver blir tatt i bruk igjen, når de er blir slettet. Da blir det mer vanskelig å opprette dem igjen, sier Noralf Ljøkjel som mener de har strukket seg langt i dette tilfellet.

- Vi liker å være imøtekommende, sier han.