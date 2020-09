Høydalingan flytter til bygds

Jeg husker jeg kjedet meg noe så gudsjammerlig. Mor mi og jeg spilte yatzy og kinasjakk i to måneder i strekk.

I stua i Høydalen møter vi Svanhild Nordstrøm og to av døtrene. Svanhild bor i sokkelen etter at hun byttet leilighet med sønnen Jonny og svigerdatteren Kristin for noen års siden. Fire barn fikk de, Svanhild og Theodor; Jonny, Lillian, Anita og Renate. Theodor døde brått av lungesykdommen alveolitt i 2012.