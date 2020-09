De mystiske folka i Ingdalen: Sendt i fengsel for forargelig samliv

Pluss

- Det har versert så mange historier om paret Anne Marie og Arnt, også kalt for Kattugla og Kattuggelkongen, som bodde i et hus under Kattuggelfjellet mellom Ingdalen og Grytdalen. Noe er sant, men mange av historiene er vel fantastiske, sier Steve Halsetrønning som sammen med Finn Hoff og Per Snekvik ga seg i kast med bokprosjektet om dette paret som det gikk så mange myter om.