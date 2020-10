Perfekt plassering midt i sentrum

Pluss

Også kunstnere har fått store deler av året endret som følge av koronaen. Det gjelder også de lokale kunstforeningene. Men nå er kunstverdenen så smått på fote igjen. For Kristin Johanne Berg sin del, starter det med utstillingsåpning på Orkanger førstkommende søndag i Orkdal kunstforening sine lokaler i Orkdalsveien. Utstillinga blir stående fram til 1. november.

Sjette gang

Kunstneren blir til stede hver lørdag og søndag i oktober i kunstforeninga sine lokaler for å slå av en prat med dem som stikker innom. Berg forteller at utstillinga har vært planlagt i lengre tid, og at hun har gjort et utvalg av bilder hun er spesielt glad i fra de siste to åra.

- Det er med glede jeg stiller ut på Orkanger for sjette gang. At vi nærmer oss mørketida, er bare en fordel da bildene også kan sees utenifra, når det er mørkt ute. De store vinduene ut mot gata gir en fin mulighet til å se kunsten også utenfor åpningstid, sier hun.

Internasjonalt format

Kristin Johanne Berg (56) er født i Mo i Rana. Hun har blant annet utdannelse ved NTNU Kunstakademiet i Trondheim og har også kunstutdannelse fra Madrid og Sevilla. Hun har hatt utsmykkingsoppdrag blant annet i Sevilla og Firenze, og har fått flere stipend for sin kunst. Hun er innkjøpt av flere offentlige instanser i Norge, og har hatt utstillinger i både inn- og utland. Spesielt har hun gjort seg bemerket i Italia og har også hatt utstillinger i New York.

Med andre ord så blir det utstilling med en meritert kunstner denne høsten i sentrum av Orkanger.

Alt er trygt

Ifølge Grethe Gutschmidt i Orkdal kunstforening blir det ikke vanlig åpning av utstillinga på grunn av koronasituasjonen, og derfor blir det lagt opp til og møtes på en mer uformell måte når utstillinga er åpen i helgene og ellers etter avtale. Hun understreker ellers at alle smittevernregler blir overholdt i lokalene i NR 66 i Orkdalsveien.

