Fant sønnen sin etter nesten 50 år: - Han sier at han er som født på nytt

Marlene vokste opp under svært kummerlige og fattige forhold i byen Manizales sammen med mor, far og ei søster. En tredje søster døde svært ung. Da Marlene forlot hjemlandet i 1969 sammen med sin norske sjømann, tok hun farvel med et elendig liv som hadde vært preget av mishandling og overgrep, og fullstendig mangel på omsorg, kjærlighet og varme. Men verst av alt, var at hun forlot den lille sønnen sin, Edgar.