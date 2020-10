Grisk i augo etter struttande topplaus, ung førkje i TV-ruta

Pluss

Eg sitt og dormar framfor TV-skjermen. Ein pensjonist på lågt lønnsnivå har ikkje råda til å vera vaken heile tida. Dessutan er det godt å kvile etter ein arbeidsam dag der lite vart gjort. Da sprett det plutseleg fram ei struttande topplaus ung førkje i TV-ruta. Pirrande for oss karar, og fleire enn Giske kan bli Griske i augo. Eg har heldigvis og hutte-me too aldri vore på politisk landsmøte, så eg styrer meg. Dessutan har eg vore ung så lenge at det røyner på.