Tre til sykehus etter at personbil kolliderte med vogntog

En mann og ei dame i 70-åra ble begge alvorlig skadd etter at personbilen de satt i søndag formiddag kolliderte med et vogntog på riksvei 3 på Innset like sør for Ulsberg i Rennebu kommune. Alle nødetater var på stedet. Melding om ulykka kom inn klokka 11.47.