I dag er jeg på tynn is. Ikke bare i dag, forresten. Respekten for alt man ikke kan noe om øker med årene. Ungdommelig skråsikkerhet byttes stadig oftere ut med ydmykhet for andres kunnskap. Men isen er ikke tynnere enn at jeg velger å feste lit til en påstand: jazz er bra mot hodepine. Enkelte rister sikkert umiddelbart på hodet og tenker «Nei, Larsen – det er motsatt». La meg imidlertid få dele noen erfaringer som i hvert fall underbygger min påstand. Ikke noe vitenskap, langt ifra – men lell!