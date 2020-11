Ett helt år å vente på Jan Thomas. Men nå kommer han endelig

Han vil nok poengtere at dette med å være kvinne, ikke bare handler om skjønnhet og velvære,

Pluss

- Dette er ett år for seint. Det er veldig beklagelig for dem som har betalt billetter eller gitt bort gavekort. De det ikke passer for, skal selvsagt få igjen pengene sine, sier Marit Mjøen i Orkanger sentrumsforening.