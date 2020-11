Ei kjærlighetshistorie til å kjenne seg igjen i

Pluss

Historia starter med at vi møter et ungt par som står i kø på Ikea, og han plutselig spør om de skal få barn og starte en familie. Hun blir så overrumplet at hun bare må ut av butikken for å få luft.

Aktuelt for alle

«Pust» er skrevet av den engelske dramatikeren Duncan Macmillan. Dette er et teaterstykke som er aktuelt for alle, enten vi er unge, besteforeldre, barnløse eller foreldre. Forestillinga er skrevet som en samtale mellom et ungt par; en samtale som varer livet ut. Det er lett å kjenne seg igjen i forholdet mellom de to. Det er like mange gripende og alvorlige scener som stykket er morsomt. Livet beskrives på godt og vondt slik vi kjenner det. Alt går ikke på skinner, og noen ganger oppleves det som at hele verden står på hodet. Livet må leves uansett.

Les også: Om ikke fulle hus, så håpes det på stormende jubel

Replikkene går som ping-pong-baller i forestillinga. Selv beskriver dramatikeren Macmillan stykket som en blanding av stand up, dans og en brytekamp.

Spilles over hele verden

«Pust» er ei aktuell og populær forestilling som settes opp over hele verden. I London ble forestillinga spilt med hovedrolleparet fra «The Crown» sesong 1-2. I Riksteatrets oppsetting møter vi skuespillerne Kamilla Grønli Hartvig og Axel Bøyum. Bøyum er kjent fra TV-seriene Heksejakt, Heimebane og Øyevitne.

Ingrid Olava er ansvarlig for musikken, mens regien er ved Marie Blokhus.

Gode anmeldelser

«Mest av alt er dette eit bilete på tida me lever i», skriver NRK om forestillinga, mens Dagbladet framhever slutten som veldig sterk, der de to følges gjennom sine valg og videre liv. Dag og Tid roser de to skuespillerne og skriver at «Dei slåst og elskar med ein rytmisk eleganse».