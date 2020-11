Synes det er trist at det er eksteriøret kvinner blir bedømt etter

AP-politiker Siri Grøttjord husker at de på opplæring i Arbeiderpartiet lærte at de ikke skulle bruke for korte skjørt. Nå spør hun seg hvorfor. Hun stiller seg også hundre prosent bak bokomslaget til Hadia Tajiks bok Frihet.