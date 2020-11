Han vet hva som er favoritten

Pluss

All ære til julestjerna også, men det er liksom en blomst som selges over alt og for en billig penge i dagligvarebutikken. Ree har inntrykk av at folk kjøper mindre julestjerne. Asalea derimot er en prima erstatter.

- Pass på at den ikke tørker ut. Hold krukka gjerne under rennende vann helt til det begynner å boble, sier Ree.

Men det betyr ikke at blomsten skal stå i vann. Det tåler den nemlig ikke; da faller både blomster og blad av.

Les også: Slik berger du juleplantene

- Den får ikke puste og drukner. Det gjelder all annen blomster også. Og også mennesker. Vi kan heller ikke stå lenge med føttene i vann før vi blir syke, sier han.

Asalea trives best kaldt, gjerne i 10 grader. Derfor anbefaler Ree å sette blomsten i et kaldere rom om natta slik at vi har lenger glede av den. Slik kan vi få den igjen til sommeren også hvis vi bare setter den bort i et kaldt rom, vel og merke ikke minusgrader, og glemmer den litt og vanner bare litt av og til. Da kan den komme som et skudd med blomster igjen til sommeren.

Les også: Har ikke opplevd maken på 30 år