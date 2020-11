Pluss

Landvinden (sørausten) er ein merkeleg skapning og vindfull snøse. Bortsett frå at han ikkje er nokon skapning, men eit vêrfenomen. Han er mild og hustren på same tid. Og upåliteleg som ein regjeringskåt sperregrense-politikar. I eine augeblinken så spak at han kunne vore bror til svartstilla, men i neste kastet hivar han trillebåra høgt over utgarden. Iallfall hos oss som er gudsens velsigna med vakker og vêrhard utsikt. Det er ikkje rart at uttrykket «ujamn liksom landvind» har festa seg i dialektane.