Svorkmo-løper satte norgesrekord på 100 miles

Et imponerende løp, og Seb har definitivt skaffet seg mange nye fans i ultraverdenen.

Pluss

- Vi gratulerer Sebastian Conrad Håkansson nok en gang med et fantastisk løp. De siste rundene var vonde å se på, men du verden som han kjempet, skriver Svorkmo NOI Friidrett på sin Facebook-sida etter det elleville rekordforsøket sist fredag i Måndalen, to mil vest for Åndalsnes i Møre og Romsdal.