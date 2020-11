Bedre å vente, enn å kjøre økonomien i grøfta

Pluss

Før valgkampen i 2019 lovte samtlige parter i Skaun nytt oppvekstsenter på Venn, med byggestart i 2023. Nå kan det imidlertid se ut til at politikerne ikke klarer å holde løftet sitt. Alt tyder på at det blir bygd nytt oppvekstsenter, men ikke før i 2024, altså et år senere enn det som ble lovt.