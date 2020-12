Ber folk hente pakkene sine på Posten

Kapasiteten vår er sprengt. Det kommer nye pakker hele tida, så vi er avhengig av at folk henter sine pakker når de får beskjed om at de er kommet hit til oss.

Pluss

- Det fylles opp. Vi må stable i høyden, sier Hilde Sletvold, butikkmedarbeider ved Coop Mega på Amfi Orkanger.

På en normal dag mottar Post i butikk (PIB) ved kjøpesenteret to-tre containere med pakker. Det tilsvarer opp mot 15 containere på ei uke (fem arbeidsdager).

I forrige uke kom det hele 35 containere med pakker. Og per onsdag formiddag denne uka hadde det kommet 21 containere.

- Det er en voldsom pågang, sier Sletvold og får støtte av kollega Kristin Husdal.

Koronaeffekt

- Hva er årsaken til at det kommer så mange pakker nå?

- Det var Black Week i forrige uke. Da handlet folk masse på nett, og pakkene kommer hit før de hentes av kunden. Det nærmer seg også jul. Folk bestiller på nett, henter pakkene her og pakker dem inn før de gis bort. I tillegg har koronasituasjonen ført til økt netthandel sammenlignet med tidligere, svarer Sletvold.

- Så dere merker effekten av cowid-19 og at folk er mindre fysisk i butikkene, og heller handler på nett?

- Ja, det er det ingen tvil om, sier hun.

Begrenset plass

Utfordringen med pågangen av pakker i Post i butikk-lokalet er begrenset plass. Sletvold antyder at det nå ligger 500-600 pakker rundt omkring i hyllene.

- Vi ber om at folk kommer og henter pakkene sine. Kapasiteten vår er sprengt. Det kommer nye pakker hele tida, så vi er avhengig av at folk henter sine pakker når de får beskjed om at de er kommet hit til oss, sier hun.

Dersom pakkene ikke hentes i løpet av to uker etter at du har fått SMS om at den er ankommet din lokale Post i butikk, returneres den til avsender.

Travelt

- Er folk trege med å hente pakkene sine?

- Ja, smiler Sletvold og håper at omløpshastigheten på «pakker ut» skal gå litt raskere.

Det nåværende «pakke-sirkuset» på Amfi-senteret sysselsetter alene to personer. Og for å sette det i perspektiv: Butikkmedarbeider Sletvold går over 10 000 skritt hver dag i løpet av arbeidsdagen for å betjene kunder som skal hente og levere pakker.

PS! Post i butikk har en tjeneste der du selv via posten.no legger inn opplysninger om hvor pakken skal sendes. Du mottar da en QR-kode som du scanner i skranken til Post i butikk. Da får du skrevet ut en pakkelapp som du klistrer på pakken før du legger den igjen. Dette gjør det enklere for alle parter - og litt billigere for kunden.