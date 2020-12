Bytt ut julerushet med julemeditasjon

Pluss

Med «Julemeditasjon» ønsker Garli å tilby noe hun selv savner i adventstida og julestria. Nemlig den rolige stunda hvor vi kan oppleve å være stille, sammen, og bare puste og være.

Senke skuldrene

- Jeg ønsker å skape et rom hvor vi kan bare sitte og være, senke skuldrene og ta inn det vi trenger fra musikken, sier Garli som vil spille gamle julesanger og folketoner med fokus på lavt tempo og ikke alt for mye lyd rundt.

Denne kvelden er det dempede som teller, og Maria Nordseth Garli mener at vi finner den rolige pulsen nettopp i de gamle julesangene og folketonene.

Les også: - Jeg skal bevisst referere til gud som kvinne

Intens opplevelse

Maria Nordseth Garli har tråkket sine barnesko i Rindal hvor faren Ola Garli var prest. Hun er utdannet musiker og ga ut plate tidligere i år i sjangeren eksperimentell singer song writer av en mer meditativ karakter.

På julemeditasjonen i Orkanger kirke synger hun og spiller gitar på en lavstemt måte.

- Med bare stemme og gitar, blir det rolig og enkelt. For noen kan det kanskje bli en intens opplevelse, og derfor er det lov å komme og gå som de selv vil, sier hun.

Avslapning og refleksjon

Det gjelder kun å være til stede og ta innover seg musikken som bare kommer.

- Kanskje er det noen som vil tenne et lys i globen også, sier hun.

Konserten eller julemeditasjonen varer i cirka en time og skulle gi rom for både avslapning og refleksjon for dem som tar seg tid, mener hun.

Den første jula var enkel

- Publikum har beskrevet denne kvelden med Maria som en helt magisk konsert hvor man virkelig finner roen og kjenner pulsen senke seg. Det enkle og vare i musikken minner oss om at den første julen fant sted i all enkelhet, i en stall, sier sokneprest Marita Hammervik Owen i Orkanger menighet.

Begrenset sitteplasser

I disse tider er det derimot viktig å reservere plass på forhånd da det er begrenset med sitteplasser for kun 50 personer. Hammervik-Owen understreker at alle smittevernregler blir fulgt, og skulle det vise seg at interessen blir stor, er det muligheter for å sette opp en ekstraforestilling samme kveld.

Les også: Klirring i benkene

Påmelding skjer via kirken.no/orkland eller via telefon.