Orkland kommune regner med å tjene mellom ti og elleve millioner kroner i eiendomsskatteinntekter på vindparken på Geitfjellet i 2021.

- Det nøyaktige tallet er litt avhengig av hvordan promillene slår inn, men vi starter på et litt lavere tall på grunn av kommunesammenslåingen, så økes det gradvis. Når dette slår ut for fullt, vil vi nok ha mellom 11 og 12 millioner kroner i inntekter, sier ordfører i Orkland kommune, Oddbjørn Bang, til ST.

- Sju arbeidsplasser

Det var kommunestyret i gamle Snillfjord kommune som i sin tid ga grønt lys til utbyggingen på Geitfjellet. Nå er det Orkland og Heim kommuner som får gevinsten.

- Dette er et veldig viktig bidrag til kommuneøkonomien i Orkland. Pengene kan vi bruke til å tilby bedre tjenester til innbyggerne våre, sier Bang.

Han mener vindparken betyr stor verdiskapning lokalt.

- At vindparken skaper sju lokale arbeidsplasser, det er veldig viktig. Å få kortreist strømproduksjon kan også være positivt.

- To millioner i år

Økonomisjef Svein Henry Berdal går litt mer i detalj om antall kroner inn.

- Nå vet vi ikke nøyaktig hvor mye vi får inn. Nå skal parken ferdigstilles i 2020, så skal den takseres. Antakeligvis blir vi liggende på 10-11 millioner kroner i 2021. Der starter det, så avskrives det en tjuefemtedel i året, sier Berdal.

Takseringsprosessen vil igangsettes snarlig.

- Hva slags inntekter har kommunen hatt som følge av vindparken i 2020?

- Vi har fått inn knappe to millioner kroner i år. Det var den delen det ble investert for i 2019, som ble lagt til grunn for skatten i 2020.

- Hva betyr disse ekstrainntektene for Orkland?

- Hvis vi ikke hadde hatt disse inntektene, da måtte vi enten ha skaffet inntektene på et annet vis eller tatt ned utgiftsnivået tilsvarende.

- Dekke gapet

- Hvor mye kan Orkland utrette med 12 millioner kroner i året?

- Det kommer helt an på hva vi bruker dem på, men for å ta et eksempel: gapet mellom inntekter og utgifter i 2021 var egentlig på 23,5 millioner, medregnet inntektene vi får fra eiendomsskatt. For å dekke gapet har vi måttet redusere utgiftene våre. Uten eiendomsskatteinntektene, hadde gapet vært tilsvarende større, sier økonomisjefen.

- Hvor mye får Orkland inn på eiendomsskatt i året?

- I 2021 har vi budsjettert med 16 millioner kroner, så vokser det til 17,6 millioner i 2022, før det begynner å gå litt nedover igjen.

- Så av 16 millioner kroner i 2021, kommer 10-11 millioner fra Geitfjellet?

- Vel, vi har vært litt forsiktige med å anslå hvor mye vi får inn fra Geitfjellet, så vi har nok budsjettert med litt lavere tall enn hva vi forventer. Det handler om å være edruelige. Vi kan som sagt ikke være sikre før vindparken takseres. Men vi mener det er realistisk å forvente 10-11 millioner.