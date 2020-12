Koronamidler for å støtte lokalt næringsliv

Pluss

Det understreker ordfører Odd Jarle Svanem som er glad for at lokalt næringsliv får nye arbeidsoppdrag i ei tid da Covid-19 har vært en bremsekloss for mange.

1,6 millioner i støtte

ST har tidligere omtalt at 11 virksomheter i Heim kommune har fått til sammen 1,6 millioner kroner i ekstraordinære tilskudd som følge av Covid-19. 1,3 millioner kroner er penger som kommer fra sentrale myndigheter, via fylkeskommunen, mens 290 000 kroner er fra næringsfondet i tilknytning til orkdalsregionen.

Ifølge Svanem var det en av søkerne som ikke kom innenfor kriteriene for tildeling, og de ble dermed stående igjen med 11 virksomheter som får midler.

Dobbel effekt

På bakgrunn av en tidligere sak i ST, har det oppstått en del misforståelser om beløpene som er tildelt, og ST sin omtale av tildelingen har også ført til misforståelser omkring retningslinjene for støtten.

Ordfører Svanem understreker derfor den doble effekten denne tildelingen har. Ikke bare at 11 virksomheter får støtte til nødvendige tiltak, men også at det kommer lokale entreprenører til gode i form av oppdrag.

Disse får penger:

Det er altså 11 aktører som får støtte av denne potten, som skal tilgodese næringslivet i dobbel forstand. Vi oppgir her beløpet de får i støtte, i tillegg til hva hele prosjektet koster. Aktørene får altså bare en viss prosentandel av totalkostnaden, og prosjektet skal altså utføres av lokale entreprenører.

Grønset Gard får 300 000 kroner i støtte til bygging av bad til virksomhetens Bed & Breakfast-virksomhet. Prosjektkostnaden er på 580 000 kroner, og de får altså dekket 52 prosent av totalen.

Valsøya Opplevelser AS får 240 000 kroner i støtte til bygging av ny løype i klatreparken Høyt & Lavt på Valsøya. Prosjektet beløper seg til 600 000 kroner.

AudioPluss Norge AS får 20 000 kroner til markedsføringstiltak for å informere om etableringen av ambulerende audiograftjeneste. Hele prosjektet koster 40 000 kroner.

Solberg Fysioterapi og trening AS får 120 000 kroner til innkjøp av ultralydapparat, kursvirksomhet og en benk. Totalt koster denne investeringa 420 000 kroner

Oddan Gård får 12 000 kroner i materialer og graving til platting til såkalt «glamping» på gården. Det er et prosjekt som beløper seg til 28 000 kroner.

Heim Næringsforening får 110 000 kroner til felles markedsføringstiltak for reiselivsbransjen i Heim. Det er et prosjekt som er kalkulert til 220 000 kroner.

Allvekst AS får 200 000 kroner til prosjektutvikling og bygging av robothotell. et prosjekt som er beregnet til 435 000 kroner.

Thore O. Stokkes Eftf., Stokkebrygga AS får 14 000 kroner til markedsføring av Stokkebrygga; et prosjekt som er kalkulert å koste 28 500 kroner.

Skogrand Camping får 10 000 kroner til bygging av ny tursti ved campingplassen.. Dette arbeidet er beregnet til 62 400 kroner.

Valsøya Fjordcamping AS får 500 000 kroner til investering i glasshus for å utvide restauranttilbudet på plassen. Dette har en total beregnet kostnad på 1,3 millioner kroner.

Daniel Lossius får 90 000 kroner til å bygge nytt tak på låven på Steinar Gård der de driver med villsau og selger hele slakt av villsau og lammepølser. Dette er et prosjekt som er beregnet til 390 000 kroner.

Kommer flere til gode

Ordfører Svanem føyer til at kostnader for eget arbeid er unntatt i beregningen, og at det er en forutsetning at prosjektene settes i gang og dokumenteres innen 1. februar 2021.

Det er også en forutsetning at håndverkere i området benyttes, og på denne måten nyter godt av bevilgningene som dermed kommer flere til gode.

Avviser kritikk

Ordfører Svanem avviser ellers bestemt den anonyme kritikken som er kommet rundt tildelinga til Steinar Gård hvor eieren er ansatt i Heim kommune.

- Det er en fullgod søker som driver med lokalprodusert mat basert på økologisk sauehold, sier Svanem.

I tillegg driver de med utleie og overnatting.

- Ja, de har arbeid i Heim kommune, men det er ikke noe som tilsier at de skal diskvalifiseres om de jobber i kommunen, understreker Svanem.