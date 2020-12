Er ivrig på kakeboksene

Pluss

avn: Jørn Ola Engdal

Bor: Engdal i Heim

Jobb: Gårdbruker + kommunestyrerepresentant for Sp i Heim





Hva gjør du akkurat nå?

- Nå er jeg uti fjøset og henter melk fra tanken. Det er julebakst på gang.

Er det du som baker?

- Å nei! Det er det kona Trine som tar seg av.

Snakker vi om alle sju sortene?

- Vi er nok ikke langt unna. Tar du med lefsa, blir det nok sju, ja.

Hva er din favoritt?

- Det er Twix-kaka. Det høres ikke ut som tradisjonell julebakst, men den er god. Det er tross alt smaken som teller.

Er du typen som «plyndrer» kakeboksene når baksten er ferdig?

- Jeg kan være ganske ivrig, ja, men så langt har jeg ikke fått smekk på fingeren!

Hva står på menyen når det gjelder julemiddag, da?

- På julaften er det pinnekjøtt, og ribbe første juledag. Det er tradisjon.

Hvordan har du det dagen derpå etter budsjettmøtet i Heim torsdag?

- Jeg synes det ble en grei dag, der vi har spikra sammen et godt budsjett. Det har vært mye arbeid og store utfordringer med å finne innsparinger på over 47 millioner kroner. Selv om jeg ikke sitter i formannskapet, har jeg vært med på hele prosessen og har hatt anledning til å påvirke. Det er også helt nødvendig. Det er uholdbart å få budsjettet i fanget samme dag som det er enedlig vedtak i kommunestyret.

Hvordan reagerte du første gang da du så «47,6 millioner i minus»?

- Jeg syntes det var et høyt tall, så klart. Men så burde vi vel også være forberedt på høye driftsutgifter når vi slår sammen tre kommuner. Men, som sagt, jeg synes vi har løst det bra. Utfordringa nå ligger hos rådmannen, som skal finne 20 millioner kroner.

Noe du er spesielt fornøyd og/eller misfornøyd med?

- Det er vanskelig å velge ut noe, og det tyder vel på at vi har funnet en grei balanse. Jo, jeg vil forresten uttrykke tilfredshet med at vi har bevilget penger til Kjør for livet, og at båtforeningene og forsamlingshusene opprettholder støtten. Dette er små beløp i den store sammenhengen, men de betyr mye for dem det gjelder.

Er det noe eller noen du kunne ha tenkt deg å tilgodese med mer penger?

- Selvsagt! Det ville ha vært en drømmesituasjon for en politiker å kunne gitt mye mer til alle. Men vi var ikke i en slik situasjon i år.

Blir Heim kommune en dårligere kommune å bo i neste år siden drifta er skåret ned med nesten 50 millioner kroner?

- Det har jeg ikke lyst til å tro. Vi har vedtatt et budsjett uten kutt i tjenestetilbudene, så for eksempel hjemmesykepleien skal fortsatt komme ut til brukerne som normalt også i 2021.

Hvordan har det gått med nye Heim kommune det første året?

- Det er vanskelig å gi en fasit. Det har vært en merkelig situasjon med pandemien, men sett i lys av den, har det gått bra. Når det er sagt, tror jeg vi ville ha kommet lenger på noen områder om vi ikke hadde hatt korona.

Når det gjelder kjennskap til nye geografier, har vel du en liten fordel?

- Ja, jeg har kanskje en liten «bonus» når det gjelder gamle Hemne, siden jeg jobbet i nesten seks år på Innkjøpslaget. Da traff jeg mange mennesker, og har på den måten en brukbar kjennskap til den delen av Heim.

Har du en favorittpolitiker?

- Ja, sittende ordfører Odd Jarle Svanem i Heim gjør en veldig god jobb og er en god møteleder. Jeg har også sansen for Trygve Slagsvold Vedum. Makan til humørspreder finnes ikke!

Hva gjør du i helga?

- I kveld (fredag) er det julebord sammen med kona. Lørdag skal vi uti skogen og finne juletre. Det er tradisjon at hele familien; kona og jeg pluss fire barn, deltar. Vi veksler mellom gran og furu hvert annet år. I år er det furua sin tur.